Онищенко обвинил Малышеву в распространении ложной информации

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Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил врача и телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации. Ранее ведущая заявила о неэффективности масок для защиты от коронавируса.

Малышева опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с мероприятия в Калуге. Одна из подписчиц поинтересовалась у нее, почему так много людей без масок. На это телеведущая ответила, что они не защищают от распространения инфекции.

— Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. Елена Малышева дезинформирует людей, — заявил Онищенко в интервью Ura.ru.

Депутат отметил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, однако считать маски бесполезными нельзя. В пример Онищенко привел Китай, где при помощи обязательного масочного режима и соблюдения мер гигиены удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции.

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