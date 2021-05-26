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«Я неидеальна»: Ковальчук порассуждала о принятии себя
Фото: instagram.com/juliakovalchuk

«Я неидеальна»: Ковальчук порассуждала о принятии себя

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук поделилась мыслями о неидеальности женщин и принятии себя. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

— Уверена, что многим со стороны может показаться, что есть ряд женщин, которые создают роль идеальных жен, матерей и карьеристок. Не бывает таких женщин! И я неидеальна, — отметила исполнительница.

Звезда призналась, что в какие-то моменты она может быть совершенно глупой, смешной, может «расплакаться от того, что не получается правильно донести информацию».

— Мы все неидеальны, но, по-моему, правильнее не просто это признать — и точка, а стремиться стать лучше. Не заставлять партнеров принимать нас такими, какие мы есть, а расти духовно, творчески и интеллектуально вместе, — поделилась Ковальчук.

Поклонники певицы оставили в комментариях комплименты и рассказали, что они думают: «Вы настоящая! А это — главная ценность»; «Юлия, вы идеальная, и Алексею очень повезло!»; «Какое красивое фото».

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