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Астрономы рассказали о регионах, в которых можно было увидеть лунное затмение
Фото: pixabay.com

Астрономы рассказали о регионах, в которых можно было увидеть лунное затмение

Анастасия Прохорова

Общество

Специалисты рассказали, в каких регионах люди могли наблюдать солнечное затмение, которое зафиксировали в среду, 26 мая. Об этом сообщили астрономы.

Полное лунное затмение было зафиксировано ровно в 14 часов 19 минут. Луна вошла в коридор затмений на 14 минут. Из-за преломления света в атмосфере спутник в это время выглядел покрасневшим.

Однако с европейской части России этого явления не было видно. Полюбоваться природным явлением смогли только жители Сибири и Дальнего Востока. А такое явление, как суперлуние, при котором Луна подходила на самое близкое в этом году расстояние к нашей планете (362 тысячи километров), произошло в ночь на среду, 26 мая, пишет Пятый канал.

Читайте также: «Безобразие чистой воды»: в РПЦ рассказали о трактовке затмений как знаков свыше

Дальний ВостокЛуналунное затмение
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