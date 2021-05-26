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«Безобразие чистой воды»: в РПЦ рассказали о трактовке затмений как знаков свыше
Фото: Pixabay

«Безобразие чистой воды»: в РПЦ рассказали о трактовке затмений как знаков свыше

Михаил Алимов

Общество

Трактовка верующими затмений как предвестников апокалипсиса или знаков свыше — это результат их личного невежества. Об этом заявил глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

Напомним, 26 мая состоялось суперлуние, и в 14:19 по московскому времени можно было увидеть полное лунное затмение невооруженным взглядом.

— Митрополит Филарет (Дроздов) в свое время сказал: церковь никогда не будет во вражде со знанием и никогда не будет в союзе с невежеством. Это в отношении затмений светил и всякого рода явлений материального мира, — комментирует иеромонах Макарий.

Также он добавил, что люди пытаются легитимизировать союз между верой и невежеством. Это в корне неправильно. Невежество растет на почве личных человеческих недостатков и слабостей.

— Ведь я верующий — так я должен быть мракобесом полным, настоящим мракобесом! Это, конечно, безобразие чистой воды, — считает иеромонах.

Он добавил, что в «тяжелые годы коммунизма, войны, преследования и внешних страданий» людям было не до глупостей и суеверий и что такие затмения можно рассчитать заранее, сообщает РИА Новости.

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