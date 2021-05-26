Кириенко заявил, что дети наиболее уязвимы с точки зрения нарушения закона в интернете

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Первоочередная задача Роскомнадзора — борьба с преступлениями и угрозами в интернете. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Только за четыре месяца с начала года Роскомнадзором было зафиксировано более 13 тысяч жалоб. С каждым днем угроз и преступлений становится только больше. Были замечены хищения данных, пиратство, пропаганда наркотиков.

— Самыми уязвимыми с точки зрения нарушения законодательства в интернете являются именно дети, и здесь требуется не просто реакция, а очень быстрая и эффективная реакция. Потому что пауза даже в несколько дней приводит к тому, что злоумышленники, которые это делают, добиваются результата, — сообщил Кириенко.

Также он добавил, что с ростом цифровизации работы и ответственности у ведомства станет больше и от скорости реагирования будут зависеть жизни людей, пишет Пятый канал.

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