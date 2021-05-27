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Бизнес-омбудсмен назвал «регионы-самогонщики» в России
Фото: pixabay.com

Бизнес-омбудсмен назвал «регионы-самогонщики» в России

Юлия Курганова

Общество

Продажи самогонных аппаратов больше всего зафиксированы в Воронежской, Тульской и Липецкой областях, Хакасии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и Чукотке. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе для президента России Владимира Путина.

Документ был подготовлен общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорем Косаревым.

Другие российские регионы, где популярны запросы о самогонных аппаратах, — Брянская, Волгоградская, Астраханская, Орловская, Пензенская, Белгородская,Калининградская, Калужская, Кемеровская и Магаданская области, передает РИА Новости.

Ранее самогонный аппарат вошел в число самых необычных подарков на Новый год.

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