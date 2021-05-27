Москвичи выбрали фильмы, которые покажут школьникам в 2021–2022 учебном году

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Москвичи проголосовали за фильмы, которые покажут школьникам в 2021–2022 учебном году. В 4-м сезоне проекта «Московское кино в школе» жителям столицы на выбор были предложены 54 картины в девяти номинациях.

Фаворитами еще на старте голосования стали историческая картина «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, экранизация литературного произведения «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина с Василием Лановым и Анастасией Вертинской в главных ролях, фильм о школе «Чудак из пятого «Б» Ильи Фрэза, семейная картина «Полосатый рейс», романтическое кино «Дикая собака динго» по повести Рувима Фраермана и приключенческий фильм «Неуловимые мстители».

В качестве лидера комедийного жанра горожане выбрали культовое кино «Иван Васильевич меняет профессию». Лучшей трагической комедией москвичи признали «Подкидыша».

Кроме того, в следующем учебном году школьники познакомятся с фильмом Сергея Бондарчука по рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека».

Напомним, в рамках проекта «Московское кино в школе» ученики смотрят классику отечественного кинематографа, учатся понимать киноязык разных поколений и имеют возможность познакомиться с мэтрами индустрии, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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