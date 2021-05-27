Построенный по реновации дом на Туристской улице передали под заселение

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Россия, Москва, Туристская улица, 14к4 Карта всех событий

В столичном районе Северное Тушино началось заселение по программе реновации новостройки на Туристской улице. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в четверг, 27 мая.

По его словам, квартиры в новом доме по адресу улица Туристская, дом № 14, получат свыше 300 семей, которые переедут из старых пятиэтажек.

— Переселение на Туристской улице ознаменовало старт программы реновации в районе Северное Тушино, — заявил глава департамента.

На северо-западе Москвы в программу реновации включены более 430 домов, в которых проживает свыше 85 тысяч человек. В Северном Тушине планируется расселить 60 домов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

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