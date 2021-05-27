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В кинотеатре «Художественный» пройдет показ фильма «Александр Невский»
Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»

В кинотеатре «Художественный» пройдет показ фильма «Александр Невский»

Ольга Маркова

Культура

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы в кинотеатр «Художественный», где 30 мая пройдет показ легендарного фильма Сергея Эйзенштейна и Дмитрия Васильева — «Александр Невский». Показ приурочен к 800-летию со дня рождения русского князя и полководца.

Эйзенштейн задумал снять фильм о Невском, так как ему казалось, что работа должна пройти свободно. Сведения о жизни князя были немногочисленны, что давало мастеру возможность избежать ненужных диспутов с критиками. Впрочем, уже на стадии сценария дискуссии приняли жесткий оборот, вынудив режиссера вычеркнуть трагический финал со смертью князя.

На главную роль Эйзенштейн пригласил Николая Черкасова. Интересно, что из-за сжатых сроков сцена Ледового побоища снималась летом — асфальт полили мелом и солью, а льдины изготовили из дерева.

Показ будет осуществляться с пленки 35мм из архива Москино, сообщается на сайте организации.

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