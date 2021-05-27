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В Дарвиновском музее пройдет «Ночь географии»
Фото: Анна Быкова

В Дарвиновском музее пройдет «Ночь географии»

Ольга Маркова

Культура

Государственный Дарвиновский музей 5 июня приглашает москвичей и гостей столицы на просветительскую акцию Русского географического общества «Ночь географии».

В музее пройдет серия интересных экскурсионных программ. Так, музей представит гостям топ-20 своих экспонатов. В сопровождении научного сотрудника можно совершить уникальное путешествие по спящим залам музея.

Акция «Ночь географии» направлена на популяризацию географических знаний о природе, привлечение внимания к ценности уникального природного и историко-культурного наследия, ландшафтного разнообразия России, формирование географической грамотности.

Участие в акции по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Выставка «Бестиарий-2021» откроется в Дарвиновском музее

музейэкскурсиягеография
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