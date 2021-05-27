Выставка «Бестиарий-2021» откроется в Дарвиновском музее
Государственный Дарвиновский музей 1 июня откроет в оранжерее традиционную летнюю выставку московских художников — «Бестиарий».
За четверть века выставка успела переродиться в сообщество художников-анималистов, основу которого составляют Артем Власов, Владимир Заботкин, Петр Хохловкин, Рамиль Шерифзянов. Лучшие произведения экспозиции остаются в фондах музея, тем самым пополняя их.
Выставка получается очень «живой», потому что экспозиция всегда формируется за день до открытия. Так, в этом году на одной площадке встретятся как реально существующие представители флоры и фауны, так и диковинные создания.
Выставка продлится до 15 августа, сообщается на сайте музея.
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