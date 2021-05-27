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Выставка «Бестиарий-2021» откроется в Дарвиновском музее
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Бестиарий-2021» откроется в Дарвиновском музее

Ольга Маркова

Культура

Государственный Дарвиновский музей 1 июня откроет в оранжерее традиционную летнюю выставку московских художников — «Бестиарий».

За четверть века выставка успела переродиться в сообщество художников-анималистов, основу которого составляют Артем Власов, Владимир Заботкин, Петр Хохловкин, Рамиль Шерифзянов. Лучшие произведения экспозиции остаются в фондах музея, тем самым пополняя их.

Выставка получается очень «живой», потому что экспозиция всегда формируется за день до открытия. Так, в этом году на одной площадке встретятся как реально существующие представители флоры и фауны, так и диковинные создания.

Выставка продлится до 15 августа, сообщается на сайте музея.

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Государственный Дарвиновский музейживотныевыставка
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