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«Моменты счастья»: Влад Топалов опубликовал нежное семейное фото
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

«Моменты счастья»: Влад Топалов опубликовал нежное семейное фото

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец Влад Топалов опубликовал в Instagram-аккаунте архивное семейное фото, где запечатлен с женой Региной Тодоренко их сыном Михаилом, когда он был еще младенцем.

На снимке исполнитель с нежностью смотрит на меленького наследника, которого держит на руках. Рядом стоит и мама малыша. Она показывает малышу цветок, который тот с интересом разглядывает.

«Вы такие красивые!»; «Какое классное фото, столько радости»; «Вот они — моменты счастья», — прокомментировали публикацию в Instagram-аккаунте фолловеры музыканта.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко зарегистрировали брак в октябре 2018 года. В этом же году у них родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом.

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Регина ТодоренкоВлад Топаловсын
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