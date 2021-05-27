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«Углы Джоли, глаза Хадид»: косметолог назвала самые популярные процедуры у женщин
Фото: Youtube / Ходят Слухи

«Углы Джоли, глаза Хадид»: косметолог назвала самые популярные процедуры у женщин

Виктория Федотова

Здоровье

Врач — косметолог-дерматовенеролог Алена Антоненко назвала процедуры, которые чаще всего хотят сделать пациентки.

— Конечно, запрос на губы, как у Анжелины Джоли, либо «углы Джоли», остается популярным. Плюс «лисьи глазки», как у Беллы Хадид. Сестры Кардашьян — популярные ориентиры красоты, но тренды меняются постоянно. Я считаю, что всегда есть то, что остается вне моды и вне времени, — здоровая, ухоженная и сияющая кожа, — заявила косметолог в программе «Ходят слухи».

По ее словам, важно сохранить молодость в рамках своего типа лица, формы и учитывать тип старения, а не мимикрировать под Голливуд.

— Что хочется мужчинам? Минимально травматичные процедуры, аппаратные методики для лифтинга и стимуляции коллагена. Это дает более свежее и ухоженное лицо, — подытожила косметолог.

Кроме того, некоторые мужчины просят уколоть ботокс, поскольку у них ярко выраженная мимика.

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