Семидесятилетняя британская модель раскрыла секрет своей молодости

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Модель Джен Тейлор-Стронг из Лондона, которая в 70 выглядит гораздо моложе своих лет, рассказала секрет своей неувядающей красоты.

По ее словам, она остается «вечно молодой» благодаря занятиям экстремальными видами спорта.

— Когда мне было 63 года, я прыгнула со скалы и полетала на параплане в Швейцарии. Я так волновалась, что перед этим составила завещание. Но преодоление страхов принесло мне столько счастья. После этого я еще каталась на зиплайне на Аляске, — цитирует женщину издание Daily Mail.

Кроме того, в борьбе со старостью кожи британка использует солнцезащитный крем и шляпу. Она рассказала, что регулярно принимает витамин D, чтобы оставаться бодрой, и время от времени посещает кабинет косметолога, где питает кожу витаминами при помощи инъекций.

Тейлор-Стронг утверждает, что безупречный внешний вид обеспечивает ей правильно подобранный возрастной макияж. Помимо этого, она считает, что залогом молодости кожи является ее тщательное очищение.

Она призналась, что протирает лицо очищающими средствами до тех пор, «пока на салфетке не остается следа».

Ранее своим секретом молодости поделилась 53-летняя российская певица Валерия.

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