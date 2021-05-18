Забочусь о внучке и радуюсь жизни: певица Валерия о секретах молодости, своей аудитории и принципах

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия в апреле отметила день рождения, а не так давно на свет появилась ее первая внучка. Артистка рассказала «Вечерке» о том, как она ощущает себя в роли бабушки, о своей всеядности и стройности.

— Валерия, с прошедшим вас днем рождения! Что обычно ощущаете в этот праздник?

— Какое-то двойственное чувство. Наверное, лет с 25 можно начать испытывать и некую грусть. Ведь день рождения напоминает о том, что мы становимся старше, годы летят... С другой стороны, получаешь много поздравлений, люди шлют тебе свою добрую энергию. И часто она идет от тех, кто знает тебя не лично, а лишь как артиста. Поэтому день все равно счастливый. Понимаешь, что ты нужен, любим, жизнь продолжается, и она прекрасна — наполняется какими-то новыми красками, событиями.

— Какими своими творческими проектами могли бы поделиться?

— Например, дуэтной песней «До предела», которую мы записали вместе с Максом Фадеевым в апреле того года и создали клип. Был разгар пандемии, поэтому снимали нас отдельно — каждого в своем доме. В итоге почти за год видео набрало более 14 миллионов просмотров.

И сейчас идет активное накопление материала. Я точно знаю, что моя аудитория всегда со мной и она не ждет от меня каких-то резких перемен. Порой, когда артист выпускает что-то нестандартное, это может почитателей его творчества и разочаровать. Конечно, у каждого времени свои герои. Ни я, ни какой-то другой человек моего поколения не станет сегодня кумиром для 16-летних ребят. Это нормально. К такому положению вещей отношусь с пониманием.

— Аудитория у Валерии сегодня какая?

— 18 лет назад к уже существующим поклонникам присоединилось большое количество молодежи, после того как на свет появилась песня «Часики». Моя аудитория растет, и она моложе меня. Это очень приятно. Сейчас время требует, чтобы новый материал появлялся чуть ли не каждые две-три недели. Я активна, но не стремлюсь работать в подобном режиме, потому как невозможно творить шедевры с такой периодичностью. Буду и дальше развиваться, создавать что-то новое, но я хочу существовать в своем мире, делать то, что мне нравится. Нет желания размениваться.

— Выглядите вы потрясающе. Как удается? Про вас можно точно сказать — «паспорт долой».

— Я так и живу — «паспорт долой» (улыбается). Как и все женщины, естественно, хожу к косметологу, делаю процедуры. Но самое основное — это ощущения.

Нужно стремиться к молодости и легкости. Не в плане легкомыслия, какой-то легковесности и невосприятия действительности, просто мы должны уметь отгонять от себя негатив. Я стараюсь идти по жизни с высоко поднятой головой. Надо смотреть на небо и солнце и радоваться жизни. Но это не значит, что она у меня простая, что все прекрасно и замечательно и ничего не заботит. В любом случае нельзя сгибаться и унывать. Иначе процесс старения будет происходить быстрее. Люди порой сами ему еще и помогают.

— А определенного питания придерживаться стараетесь?

— Не скажу, что я фанатка какой-либо молекулярной кухни — это нельзя, то нельзя. Может, прозвучит странно, но я, наоборот, абсолютно всеядна. Ем все, но контролирую порции. Если вдруг произошел перебор, чего-то переела, на следующий день делаю разгрузку. Вообще, стараюсь питаться сбалансированно, правильно, и для меня важно, чтобы пища была легкой, нежирной и не только полезной, но и вкусной. Употреблять пресную, унылую еду — не моя история. Например, я обожаю авокадо. Во время пандемии этот продукт стал для меня самым любимым. Ела его и на завтрак, и на обед, и на ужин. И еще по утрам в моем меню всегда есть каша.

— Вместе с известным певцом и предпринимателем Эмином Агаларовым вы создали систему питания. В чем ее суть?

— Вопросу здорового образа жизни и питанию я уделяю большое внимание на протяжении многих лет, экспериментировала на себе. У меня и возникла идея создать свою программу. Наш сервис для тех, кто хочет питаться правильно, но у кого нет возможности и времени составлять сбалансированный рацион и готовить полезные блюда самим. Чтобы идею осуществить, нужно было найти классного ресторатора. С Эмином мы дружим давно, вот я к нему и обратилась. Он мою задумку поддержал с удовольствием.

— Сами готовите какие-либо блюда?

— Когда-то делала это каждый день, и получалось прекрасно. Просто если есть возможность не стоять у плиты, зачем тратить время? Его можно провести с большей пользой. Но иногда в праздники, если близкие хотят отведать что-нибудь мое, тогда, конечно, их радую.

— В первый день нового 2021 года вы стали бабушкой. Как ощущаете себя в такой роли?

— Прекрасно! В нашей семье появилось чудо — точка притяжения. Хочется находиться с Селин каждую свободную минуту. Девочка чудная, активная, общительная, с отличным характером, не капризничает беспричинно, а только подает голосок, когда желает спать или есть. И ей нравится, как я пою. Она подключается, все понимает, пытается звуки повторять. Не помню, как себя вели мои дети, будучи крохами. Я никогда не имела нянь и помощниц, в основном с младенцами находилась одна. И в день надо было переделать тысячу дел. Наблюдать за тем, как растут дочка и сыновья, и вникать в детали их поведения времени просто не оставалось. А сейчас я это делаю, безумно интересно исследовать, следить за процессом. И получаю большое удовольствие, когда внучка меня узнает.

Фото: instagram.com/valeriya

ДОСЬЕ

Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия) родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске Саратовской области. В 1990 году окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Народная артистка России, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Лауреат и обладательница 13 премий «Золотой граммофон», четырех премий «Муз-ТВ», двух премий MTV Russia Music Awards, 13 премий «Песня года».

Золотая медалистка

Валерия росла девочкой любознательной. Она с большой охотой посещала школу, и у нее была отличная успеваемость по всем предметам. Особенно нравилась математика. Школу будущая певица окончила с золотой медалью и планировала поступать на исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (на отделение истории искусств), но в итоге планы на жизнь изменились.

Увлечение йогой

Гордость Валерии — ее здоровый образ жизни и великолепная физическая форма. При росте 170 сантиметров она поддерживает вес 58 килограммов. Ее девиз: «Вместо сладкого — спорт!» Валерия серьезно увлекается йогой: в 2010 году написала и издала книгу о йоге, которая пользуется большой популярностью.

Автобиография-сенсация

В 2006 году Валерия издала свою автобиографическую книгу «И жизнь, и слезы, и любовь». Певица впервые поделилась шокирующими и сенсационными подробностями семейной жизни с бывшим мужем-продюсером, отцом троих детей Александром Шульгиным. В книге рассказывается о том, сколько ужаса пережила Валерия — экс-супруг ее избивал. Эта история бурно обсуждалась публикой и чуть было не стала причиной завершения карьеры певицы. Но, несмотря ни на что, Валерия всегда старалась сохранить чувство юмора. И сегодня на многие вещи смотрит с улыбкой и надеется только на лучшее

Музыка и спорт

Валерия росла ребенком разносторонним. Успешно обучалась в музыкальной школе по классу фортепиано и еще посещала уроки танцев. Привлекал ее и спорт — занималась волейболом и лыжами.

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