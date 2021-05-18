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«Высший класс»: поклонники восхитились стильным образом беременной Арзамасовой
Фото: instagram/liza_arzamasova

«Высший класс»: поклонники восхитились стильным образом беременной Арзамасовой

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова, которая ждет ребенка от своего мужа фигуриста Ильи Авербуха опубликовала в Instagram-аккаунте свежий снимок, на котором предстала в элегантном образе.

На фотографии звезда «Папиных дочек» позирует в деловом костюме коричневого цвета, опираясь на деревянные лестничные перила.

Поклонники артистки тепло встретили новую публикацию.

«Шикарная! С каждым днем все краше!»; «Вам очень идет этот элегантный утонченный образ. Вы как всегда красотка. Высший класс»; «Лиза, как же Вы изменились, похорошели, появился женский шарм. Что делает любовь с людьми», — написали они в комментариях.

Напомним, в декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Будущие супруги длительное время скрывали свои отношения. Ранее актриса поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она выразила благодарность поклонникам за поздравления и добрые пожелания и заметила, что это помогло паре пережить осуждение в интернете со стороны общественности из-за разницы в возрасте в 22 года. Также актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

Ранее Арзамасова опубликовала трогательное фото с прогулки.

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Лиза Арзамасовафото в соцсетиактриса
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