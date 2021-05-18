«Вся светится»: Максим Галкин опубликовал летнее фото Аллы Пугачевой

Фото: instagram/maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте летнюю фотографию своей жены Аллы Пугачевой.

— Ах, лето, — подписал шоумен снимок словами из известной песни Примадонны.

На залитой солнечным светом фотографии 72-летняя певица позирует в зелени в летнем наряде с оголенными плечами.

«Так выглядит счастливая женщина, прямо огонь в глазах»; «Летняя красотка»; «Какая красавица Алла Борисовна! Вся светится от счастья и любви!» — осыпали комплиментами исполнительницу фолловеры.

Напомним, Алла Пугачева состоит в браке с Максимом Галкиным с 2011 года. В сентябре 2013 года у них родились близнецы Лиза и Гарри.

Ранее сообщалось, что семилетний сын Пугачевой побаловал ее десертом по собственному рецепту.

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