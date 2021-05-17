Семилетний сын Пугачевой побаловал ее десертом по собственному рецепту

Фото: instagram/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram-аккаунте видеоролик, где показал сюрприз, который приготовил для мамы их с Аллой Пугачевой сын Гарри. Семилетний мальчик сам испек десерт.

— Гарри сегодня пропустил занятия — простыл немного. И пока Лиза в школе, сделал маме сюрприз! — подписал телеведущий ролик.

На кадрах видно, как мальчик просит Пугачеву закрыть глаза и ведет ее на кухню, где показывает тарелку с лакомством.

— Это тебе по моему рецепту. Тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, еще сахар, ванильный сахар, еще что-то там добавляли... — рассказывал Гарри, пока певица разглядывала аппетитный результат его кулинарной деятельности.

— Сынок, какой ты у меня умница! Это гениально! — призналась Пугачева, попробовав выпечку.

Ранее Максим Галкин показал новую прическу сына Гарри.

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