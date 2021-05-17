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Манижа оценила свои шансы на победу в конкурсе Евровидение
Фото: Youtube/Super

Манижа оценила свои шансы на победу в конкурсе Евровидение

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в Роттердаме, оценила свои шансы на победу, выразив уверенность в том, что окажется в числе финалистов.

— Я точно знаю, что меня ждет финал. А вот какое место — зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, — это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже... Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали, — цитирует певицу РИА Новости.

Ранее певец Сергей Лазарев заявил, что Манижа не сможет выиграть на международном песенном конкурсе из-за того, что будет исполнять песню на русском языке, которую не все поймут.

Кроме того, по его мнению, серьезную конкуренцию певице составит конкурсантка из Мальты Дестини, которая исполнит композицию с феминистским посылом.

Напомним, конкурс Евровидение состоится в период с 18 по 22 мая.

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