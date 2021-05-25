Витамины, уколы и капельницы: Карпович поделилась секретом хорошей формы

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович рассказала подписчикам, как ей удается хорошо выглядеть и восстанавливаться после тяжелой работы.

— У меня ненормированный образ жизни, мало сна, много дорог, довольно плотный график работы в театре (а это работа на нервах, как на балалайке), питание как Бог пошлет, — призналась знаменитость.

Звезда рассказала, что может сохранять свежий вид благодаря соблюдению ряда рекомендаций. В первую очередь, она принимает витамины.

— Я очень уважаю витамин D, Mg, K, Ca, C, Biotin, Collagen, глутатион, экстракт грибов Рейши, Йод, L-тирозин, Гиалурон, Omega, бифидо и лакто бактерии, — написала Карпович в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, актриса делает капельницы со специальным восстановительным составом, которые позволяют ей переживать плотные гастрольные графики с большим количеством перелетов в разные часовые пояса. Также она тщательно выбирает косметику по уходу и не пренебрегает уколами красоты.

Ранее Мирослава Карпович продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

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