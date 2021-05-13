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Агата Муцениеце объяснила, почему не планирует еще раз выйти замуж
Фото: instagram/agataagata

Агата Муцениеце объяснила, почему не планирует еще раз выйти замуж

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Агата Муцениеце объяснила, по какой причине не планирует в ближайшие годы связать себя узами брака.

— Я как тот кот, который наступил на уголь. Вряд ли скоро смогу доверять, но время лечит, — цитирует знаменитость 7Дней.ру.

Звезда призналась, что в настоящее время не обделена вниманием поклонников. Она ходит на свидания, однако, по ее словам, сейчас пока еще не готова решиться на серьезные отношения. Муцениеце отметила, что не верит в существование идеальных мужчин, однако подчеркнула, что растопить ее сердце сможет лишь смелый мужчина, который будет способен выполнять данные обещания.

Напомним, Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным весной 2020 после восьми лет брака. Позднее артисту начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович.

Ранее звезда сериала «Мажор» впервые рассказал о причинах расставания с Муцениеце.

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замужествоПавел ПрилучныйАгата Муцениеце
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