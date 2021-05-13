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«Почему 50 лет молчала?»: Валерия осудила заявление Прокловой о домогательствах
Фото: instagram.com/valeriya

«Почему 50 лет молчала?»: Валерия осудила заявление Прокловой о домогательствах

Виктория Родимкина

Звезды

Певица Валерия возмутилась тем, что актриса Елена Проклова много лет молчала о том, что в юности до нее якобы домогался взрослый мужчина, а теперь решила рассказать об этом.

По словам певицы, говорить о таком следует для того, чтобы предупредить других девушек. Но раскрывать правду спустя много лет, по ее мнению, нет никакого смысла, сообщает «СтарХит».

— Говорить нужно, когда это происходит, а не 50 лет спустя. Я не понимаю, для чего это говорить? Если она хотела чему-то научить девушек, предупредить, то почему же 50 лет молчала? — сказала Валерия на вечеринке «Праздник на миллион», устроенной «Русским радио».

Напомним, в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой актриса Елена Проклова рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины, когда ей было 15 лет. Пользователи Сети предполагают, что человеком, которого описала Проклова, мог быть ныне покойный актер и режиссер Олег Табаков.

Позже многие публичные личности начали осуждать артистку за ее откровения.

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