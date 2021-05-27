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ЦБ обозначил сроки возвращения ВВП России к допандемийному уровню
Фото: moscow-live

ЦБ обозначил сроки возвращения ВВП России к допандемийному уровню

Виктория Родимкина

Экономика

Российский валовый внутренний продукт (ВВП) может вернуться к допандемийным показателям во второй половине 2021 года. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг, 27 мая.

По ее словам, есть вероятность достичь прежнего уровня даже к середине года.

— Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года российский ВВП вернется на уровни допандемические, — сказала глава Центробанка во время выступления в Государственной думе.

ЦБ России в апреле сообщил, что экономика страны достигнет докризисных показателей во втором полугодии этого года. По прогнозу Центробанка, ВВП России в 2021 году вырастет на 3–4 процента, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Центробанк прокомментировал ситуацию с «дырой» в валютном балансе банков

ВВПЭльвира НабиуллинаЦБ России
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