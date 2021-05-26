Центробанк прокомментировал ситуацию с «дырой» в валютном балансе банков

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Системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе банков России не наблюдается, уровень ликвидности для покрытия обязательств комфортный. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка в среду, 26 мая.

Ранее Банк России опубликовал отчетность банковского сектора, в которой сообщается, что отрицательные чистые валютные активы сектора достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов. По словам аналитика, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы являются «дырой» в валютном балансе.

— Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 составил 48,5 миллиарда долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Регулятор отметил, что это является комфортным уровнем, учитывая, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. В Центробанке пояснили, что при необходимости организации могут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке. При необходимости могут быть использованы и другие варианты поддержки, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр».

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