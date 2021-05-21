Центробанк отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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Банк России принял решение об отзыве лицензии у НКО «Красноярский краевой расчетный центр». Об этом в пятницу, 21 мая, рассказали в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что решение об отзыве с 21 мая лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр» принято в связи с тем, что компания допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

НКО «Красноярский краевой расчетный центр»проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В организации назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, сообщается на официальном сайте Центробанка.

Ранее эксперты назвали количество банков, которые могут лишиться лицензий в 2021 году.

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