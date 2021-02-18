Названо число банков, которые могут лишиться лицензий в 2021 году

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Свыше 30 российских банков могут лишиться лицензии на осуществление своей деятельности в 2021 году. Об этом рассказали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» в четверг, 18 февраля.

Аналитики рассчитали индекс здоровья российского банковского сектора — он отражает ожидания агентства о доле банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев. Судя по этому показателю, до 33 кредитных организаций (девять процентов расчетной базы индекса) находятся в зоне повышенного риска.

В целом банковский сектор продолжит укрепление, но в ближайшее время не покажет высоких темпов роста из-за существенной доли проблемных игроков и низкой скорости восстановления рынка, указывают авторы исследования.

При этом возврату на докризисную траекторию развития мешают не только последствия пандемии коронавирусной инфекции, но и сформировавшиеся в 2020 году новые негативные тренды — например, отток средств населения со срочных вкладов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исследования.

Ранее финансист объяснил, зачем российский Центробанк наращивает объем вложений в американские ценные бумаги.

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