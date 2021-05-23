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Юрист назвала признаки банка, который скоро лопнет
Фото: freepik.com

Юрист назвала признаки банка, который скоро лопнет

Юлия Курганова

Финансы

Существует несколько признаков того, что банк в скором времени может прекратить свою деятельность. Это предписания от Центробанка, очень высокие процентные ставки, предлагаемые банком по вкладам и счетам, существенное ухудшение позиции организации в кредитном рейтинге и ряд других. Об рассказала юрист Ирина Михеева.

Она отметила, что в первую очередь следует мониторить позицию банка в кредитном рейтинге. Если она сильно упала, то значит, что у кредитной организации проблемы с основными финансовыми показателями.

Финансовые показатели банка размещаются на сайте ЦБ в разделе «Справочник по кредитным организациям», за несоблюдение нормативов отзывается лицензия. Также должно насторожить и резкое прекращение публикации рейтинга банка, это может означать, что организация не хочет афишировать падение.

Кроме того, любые проблемы с выдачей наличных в банкомате или кассе банка, задержки в проведении платежей являются признаками финансовых проблем у банка, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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