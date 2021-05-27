Защита чести и достоинства: юрист оценил шансы Манижи выиграть суд у женского журнала

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Певица Манижа планирует подать в суд на журнал Wonderzine. По ее мнению, они опубликовали ложные данные, порочащие ее честь и достоинство. Как «ВМ» пояснил юрист Евгений Кириченко, артистка может проиграть суд, так как в тексте не содержится прямых авторских утверждений.

— Я полагаю, Манижей будет подан иск о защите чести и достоинства. В ходе судебного разбирательства необходимо доказать факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. Необходима судебная экспертиза для определения утверждения о факте либо высказывании оценочного суждения. При этом в тексте журналиста использованы ссылки на другие источники и слова «якобы», что не подпадает под утверждение певицы о порочащей ее честь и достоинство информации, на мой взгляд. В таком случае у издания есть все шансы выиграть, но решение будет принимать суд, — объяснил юрист.

Евгений Кириченко уточнил, что статья «О клевете» регламентируется Уголовным кодексом, а о «Защите чести и достоинства» — Гражданским. Поэтому иск гражданский необходимо подавать в суд, а заявление о клевете — в полицию, хотя многие граждане не видят разницы, заключил юрист.

О своем решении певица Манижа ранее сообщила на странице в Instagram. Она также отметила, что верила в это издание много лет. После публикации статьи о себе артистка была «очень разочарована».

Читайте также: Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость