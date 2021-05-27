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«Не побрезговал желтизной»: Манижа подаст в суд на женский журнал за клевету
Фото: Youtube/Super

«Не побрезговал желтизной»: Манижа подаст в суд на женский журнал за клевету

Виктория Родимкина

Звезды

Певица Манижа, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в этом году и заняла девятое место, сообщила, что собирается подать в суд на журнал Wonderzine за клевету. Об этом артистка написала на своей странице в соцсети Instagram в четверг, 27 мая.

Певица отметила, что уважаемый ею журнал «не побрезговал желтизной».

— Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи, — написала Манижа.

Она отметила, что много всякой информации слышала о себе за последние месяцы — от комментариев в соцсетях до расследований в Telegram-каналах. Однако, уточнила певица, она не ожидала, что серьезное издание «так легко вбросит в публичную среду» клевету.

Девушка добавила, что разочарована в издании, а клевета не останется безнаказанной.

Издание Wonderzine опубликовало статью, в которой со ссылкой на Telegram-каналы сообщало, что певица якобы неслучайно выиграла конкурс на Первом канале. По опубликованной журналом информации, поехать на Евровидение Маниже помогли некие «покровители».

Напомним, на Евровидении победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований — зрительского и жюри. Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место.

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