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Мамаева объяснила, почему у бывшей жены Аршавина провалился нос после ринопластики
Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Мамаева объяснила, почему у бывшей жены Аршавина провалился нос после ринопластики

Виктория Федотова

Звезды

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева, блогер Алана Мамаева объяснила, почему экс-супруги Аршавина провалился нос после ринопластики. Алина Аршавина неоднократно делала операции после развода со спортсменом.

— Не думаю, что это связано с пластикой, это какое-то аутоиммунное заболевание. Потому что я краем глаза видела, тот некроз, о котором говорят врачи, он не происходит просто так от ринопластики. У нее большие проблемы со здоровьем и это 100 процентов не из-за ринопластики, — заявила Мамаева в интервью Алене Жигаловой.

Блогер подчеркнула, что сейчас Аршавина выглядит больной, хирургическое вмешательство могло провоцировать развитие заболевания, которое у нее есть. Аутоиммунное заболевание не связано с пластикой. При этом Мамаева подчеркнула, что она не врач и выводы может делать только на основе своих умозаключений.

— Когда ты на грани жизни и смерти, приходишь к Богу. Тут тоже такая ситуация, когда ты все варианты применяешь к своей истории, — прокомментировала Мамаева слова Аршавиной, что проблемы с носом могли возникнуть из-за порчи.

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операцияАндрей АршавинАлана Мамаева
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