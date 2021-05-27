Родителям рассказали, как подготовить ребенка к детскому саду без стресса

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Первые дни посещения садика всегда являются большим стрессом для малыша. Поэтому важно создать благоприятные условия для его адаптации: в первые дни нужно отводить ребенка только на пару часов, снизить эмоциональную нагрузку, а вечером отказаться от мультиков. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала президент Межрегиональной Ассоциации дошкольных организаций Марина Воронова.

— Ребенку нужна точно такая же адаптация, как будто он пошел в садик в первый раз. Родителям важно заложить время на это: согласовать на работе, что нужно от трех до пяти дней, чтобы побыть с ребенком после обеда дома. И договориться на работе о возможности быть в зоне доступа к ребенку, чтобы перевод не стал травмирующей психику историей, — говорит Воронова.

Она отмечает, что если ребенок пошел в садик впервые или перевелся, крайне важно снизить эмоциональную нагрузку на малыша. Для этого нужно отказаться от посещения шумных мест, а также прекратить смотреть мультики на ночь. По словам Вороновой, большие затраты ребенком энергии на адаптацию приводят к снижению иммунитета.

— Даже если ребенок коммуникабельный, кажется, что нет проблем, то это не так. То же самое, что новое место работы. Есть свои закономерности и нюансы. Это большой стресс, который может приводить к снижению иммунитета и заболеваниям, — добавляет Воронова.

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