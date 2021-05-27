Что надо знать о зачислении ребенка в детский сад

Фото: Олег Ермолов

В мае–июне идет пора зачисления детей в садики, а также переводы малышей из одних дошкольных учреждений в другие. «Вечерняя Москва» разбиралась, как встать в очередь для зачисления в садик, на что родителям обратить внимание при поступлении в учреждение, с какими сложностями они могут столкнуться и как оформить компенсацию платы за уход и присмотр за малышом в образовательной организации.

Как записать в сад

Встать в очередь на зачисление в детский садик просто. Достаточно подать заявление в электронном виде на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Сделать это может один из родителей ребенка или его законный представитель.

— Механизмом, обеспечивающим направление детей дошкольного возраста в образовательные организации, является комплексная информационная система «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде». Она автоматически выстраивает очередность детей в электронном виде с учетом их возраста и имеющихся льгот, — рассказывают в Департаменте образования и науки Москвы.

Для записи нужно предоставить паспортные данные заявителя и его льготы при их наличии. Также понадобятся данные свидетельства о рождении малыша, адрес его постоянной или временной регистрации в столице и информация о льготах, если они есть.

Важно отметить, что приоритетное право на зачисление в образовательное учреждение есть у детей, которые или сами, или их родители относятся к льготным категориям.

После нужно выбрать от одного до трех садиков, в которые хочется поставить ребенка в очередь. Первый будет приоритетным, а два других — дополнительные. Затем необходимо указать желаемый год зачисления малыша в образовательное учреждение.

— При отсутствии мест в выбранных родителями образовательных организациях для ребенка предлагаются места в других организациях с сохранением заявления в желаемую образовательную организацию, — отмечают в департаменте.

Кроме того, ребенок пользуется приоритетом при зачислении в тот или иной садик, если его сестры или братья уже посещают данное учреждение. Отслеживать место малыша в очереди можно через сайт мэра.

Уведомление о зачислении в организацию придет в личный кабинет заявителю и на его электронную почту. Со дня поступления уведомления есть 20 дней, чтобы предоставить в садик оригиналы всех документов, используемых при подаче заявления.

Если ребенок переводится из одного садика в другой, то после приема заявления и личного дела малыша дошкольная организация заключает с родителями договор об образовании и в течение трех рабочих дней «издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода», отметили в департаменте.

Справки и комиссия

Без профилактического осмотра врачей-специалистов и оформления медицинской карты по форме 026/у-2000 отдать ребенка в детский сад не получится.

Среди врачей, которые должны провести обследования малыша, есть педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр. Девочки также проходят осмотр акушера-гинеколога, а мальчики — уролога-андролога. Кроме того, потребуется сдать общий анализ крови и мочи, анализ кала на яйца гельминтов и кровь на уровень глюкозы.

На обследование отводится 30 дней. Его итогом станет оформление педиатром медицинской карты, в которой будет собрана информация о вакцинации ребенка и заключительный диагноз о состоянии его здоровья с указанием физкультурной группы.

Важно помнить, что пройти медицинскую комиссию дети могут бесплатно в государственных клиниках. Для ее оформления родителю или представителю малыша нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС ребенка.

Заместитель председателя Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Елена Булавкина советует родителям не затягивать с прохождением медицинской комиссии перед зачислением ребенка в сад. По ее словам, лучше начинать проходить врачей сразу после уведомления о том, что «очередь подошла». Однако нужно уточнять в поликлинике, каких специалистов стоит проходить и какие анализы сдавать в последнюю очередь, ведь ряд медицинских документов имеет «срок годности».

— Нужно начинать сразу, конечно, как только получили направление в сад. Но важно внимательно смотреть, какой период годны те или иные справки и результаты анализов. Заключение терапевта надо брать самым последним. В поликлинике все расскажут, — добавляет Булавкина.

Компенсация

Важно знать, что за оплату детского садика родители могут рассчитывать на компенсацию. Если в семье один ребенок, то родителям вернут 20 процентов от внесенной платы за уход и присмотр за малышом в детском саду. Если двое — вернется 50 процентов. Если трое и больше — компенсация составит 70 процентов от оплаты за садик.

Для того чтобы получить возврат денег, нужно обратиться с заявлением в детский сад, который посещает ребенок. Кроме того, необходимо предоставить паспорт родителя малыша и его копию, свидетельства о рождении всех детей семьи и их копии, а также номер и реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться компенсация.

Что проверить?

Заместитель председателя Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Елена Булавкина говорит, что при зачислении ребенка в сад важно бережно относиться к собранным документам, чтобы не потерять важную справку или другую бумагу, что может обернуться проблемами.

Внимательно нужно относиться к документам и при переводе ребенка из одного садика в другой. Ко всему стоит проверять, все ли справки о вакцинации родитель забрал из образовательной организации, откуда ребенок был отчислен, не утерян ли какой-либо документ.

— Нужно быть бдительными со своими документами. Все сведения о прививках проверяем, иначе могут быть проблемы большие, — говорит Булавкина.

Она отмечает, что, кроме потери документов, столкнуться с другими проблемами при зачислении в садик или переводе ребенка в новое образовательное учреждение вряд ли получится.

Однако может возникнуть ситуация, при которой информация о льготах или адресе регистрации малыша, указанная при заполнении заявления, не подтвердится при межведомственной обработке документов. В таком случае заявитель получит уведомление в личном кабинете о необходимости выслать скан-копию или фотографии документов, подтверждающие ранее указанные данные.

Адаптация

Президент Межрегиональной ассоциации дошкольных организаций Марина Воронова говорит, что перевод ребенка в новый садик — стресс для малыша. Поэтому важно создать для ребенка благоприятные условия для адаптации.

— Ребенку нужна точно такая же адаптация, как будто он пошел в садик в первый раз. Родителям важно заложить время на это: согласовать на работе, что нужно от трех до пяти дней, чтобы побыть с ребенком после обеда дома. И договориться на работе о возможности быть в зоне доступа к ребенку, чтобы перевод не стал травмирующей психику историей, — говорит Воронова.

Она отмечает, что, если ребенок пошел в садик впервые или перевелся, крайне важно снизить эмоциональную нагрузку на малыша. Для этого нужно отказать от посещения шумных мест, а также лучше прекратить смотреть мультики на ночь. По словам Вороновой, большие затраты ребенком энергии на адаптацию приводят к снижению иммунитета.

— Даже если ребенок коммуникабельный, кажется, что нет проблем, то это не так. То же самое, что новое место работы. Есть свои закономерности и нюансы. Это большой стресс, который может приводить к снижению иммунитета и заболеваниям, — добавляет Воронова.

Если что-то не так

Если у родителей есть вопросы, связанные с зачислением ребенка в садик, то они могут получить ответы на них в Центре информирования населения о предоставлении образовательных услуг.

Сотрудники центра могут проконсультировать на тему записи ребенка в садик, перевода малыша из одной организации в другую, внести изменения в поданное заявление и рассказать о текущей очереди в дошкольное учреждение.

Центр принимает обращения в рабочие дни с 9 до 19 часов по телефону +7 (495) 530-71-71. Задать вопрос можно и по электронной почте infodo@edu.mos.ru.

Юрист Елена Шульгина говорит, что в Московском регионе наиболее частая проблема при зачислении детей в сад заключается в том, что малыши из одной семьи направляются в разные дошкольные учреждения.

По словам эксперта, если родители сталкиваются с какой-либо проблемой при зачислении ребенка в садик, они могут направить жалобу в управление образования.

— Если не получается достигнуть согласия, у нас есть надзорный орган — прокуратура, — говорит юрист.

В случае невозможности решить проблему любым из этих способов остается последний: по словам эксперта, всегда возможно «обжаловать действия или бездействие органов власти по кодексу административного судопроизводства».

Читайте также: Юрист разъяснил правила приема братьев и сестер в одну школу