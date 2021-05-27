Косметолог назвала процедуры, от которых женщинам нужно отказаться

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Врач косметолог-дерматовенеролог Алена Антоненконазвала процедуры, которые не рекомендует выполнять женщинам. По ее словам, раньше визиты к косметологу или пластическому хирургу были не столь популярны, поэтому пациентки хотели, чтобы результат был заметен. Сегодня она не рекомендует делать «вычурные объемы».

— Это губы, скулы, вычурные объемы, филеры в носогубную складку, жесткий блок ботулинотерапии. От этого пошел стереотип переколотого лица, эффекта маски, — пояснила косметолог.

По ее словам, благодаря современным препаратам подобного эффекта можно избежать, в эстетической медицине наблюдается персональный подход к пациенту, нет шаблонного протокола, заявила косметолог в интервью программы «Ходят слухи».

Антоненко добавила. что косметология нацелена на то, чтобы лицо человека гармонично взрослело.

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