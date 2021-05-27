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Петр Толстой взял под контроль вопрос благоустройства в Люблино
Фото: Александр Чикин

Петр Толстой взял под контроль вопрос благоустройства в Люблино

Павел Гриднев

Общество
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Вопрос старых неиспользуемых гаражных боксов в одном из дворов на улице Головачева в Люблино будет решен, заявил депутат Госдумы Петр Толстой. Жильцы обратились к депутату с просьбой посодействовать в благоустройстве двора, где уже много лет пустуют несколько заброшенных боксов.

— Во дворе стоят заброшенные здания, это остатки советских воспоминаний. Фактически такие бетонные сараи, которые не украшают ни двор, ни город. Думаю, если будет площадка, где смогут молодые люди спортом позаниматься, и несколько новых машиномест, хорошо будет всем, – сказал депутат.

Общаясь с местными жителями, Толстой подчеркнул, что сейчас необходимо собрать все предложения и совместно принять план обустройства двора, который понравится всем. Депутат заверил собравшихся, что работы удастся провести качественно.

— Город умеет делать красиво, – добавил он.

Управа района Люблино изучит инициативы по переустройству двора, после чего начнется разработка проекта обновления территории. Однако, как подчеркнул парламентарий, последнее слово останется за жителями.

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ЛюблиноПетр Толстойблагоустройство
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