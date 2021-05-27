Чемпионат Европы по велотреку отменили в Минске
Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили на сайте Европейского союза велосипедистов (UEC).
Соответствующее решение приняло правление UEC на заседании в Лозанне. Президент UEC Энрико Делла Каса заявил, что в настоящее время прорабатывается альтернативное решение для того, чтобы велогонщики участвовали в континентальном соревновании этого сезона.
Ранее от участия в турнире в Минске отказались команды Нидерландов, Германии и Великобритании.
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