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Чемпионат Европы по велотреку отменили в Минске
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Чемпионат Европы по велотреку отменили в Минске

Кирилл Николаев

Спорт

Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили на сайте Европейского союза велосипедистов (UEC).

Соответствующее решение приняло правление UEC на заседании в Лозанне. Президент UEC Энрико Делла Каса заявил, что в настоящее время прорабатывается альтернативное решение для того, чтобы велогонщики участвовали в континентальном соревновании этого сезона.

Ранее от участия в турнире в Минске отказались команды Нидерландов, Германии и Великобритании.

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