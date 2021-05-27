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Мясников рассказал о выявлении дополнительных болезней на приеме у врача
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Мясников рассказал о выявлении дополнительных болезней на приеме у врача

Анастасия Прохорова

Здоровье

Пациент, придя на прием к специалисту по одной проблеме, может узнать и о других заболеваниях. Об этом рассказал телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников.

Врач объяснил, что медики часто при исследованиях находят те или иные проблемы, которые могут и не угрожать здоровью.

— Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать, неясно. Это как чемодан без ручки — нести неудобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований, — написал специалист в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, у пациентов нередко обнаруживают камни желчного пузыря и камни в почках. Также почти у трети пациентов могут выявить грыжу межпозвоночного диска при отсутствии каких-либо симптомов. А киста молочной железы у женщин встречается в 37 процентах исследований.

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советы экспертовдиагностика болезнейдоктор Мясников
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