Доктор Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптоме рака пищевода, на который нужно обратить внимание во время еды.

По словам медика, речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать. Признаком онкологии в этом случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Мясников уточнил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

— Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак, — пояснил врач в эфире канала «Россия 1» в программе «О самом главном».

Он подчеркнул, что при появления дисфагии пациенту необходимо обратиться к врачу и выяснить причину проблем. Это нарушение может быть симптомом психосоматического расстройства, а не рака.

Мясников назвал главные факторы риска развития рака пищевода — это курение, употребление спиртного, плохая гигиена полости рта и злоупотребление острыми и маринованными продуктами.

Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный среди россиян.

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