Доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный среди россиян

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал колбасные изделия смертельно опасными. По его словам, содержащийся в колбасе нитрит натрия повышает риск развития онкологических заболеваний.

— Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам, — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Он также выразил мнение, что в России следует запретить рекламу колбасных изделий и табака, так как эти товары уносят очень много человеческих жизней. Врач добавил, что колбаса, помимо прочего, крайне вредна для мужского здоровья.

Ранее Александр Мясников посвятил публикацию в соцсетях проблеме ипохондрии и назвал способ, как человеку отличить настоящую болезнь от ложной уверенности в ней.

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