Доктор Мясников рассказал, как отличить настоящую болезнь от ипохондрии

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Телевизионный доктор Александр Мясников посвятил публикацию в соцсетях проблеме ипохондрии и назвал способ, как человеку отличить настоящую болезнь от ложной уверенности в ней.

Медик отметил, что тревожному беспокойству по поводу своей мнимой болезни, как в настоящее время определяют понятие ипохондрии, подвержены, по статистике, от 5 до 30 процентов посетителей поликлиник. При этом у трех процентов наблюдается развернутая клиническая картина.

По словам врача, некоторые люди боятся конкретного диагноза, а некоторые из-за условного отклонения от нормы, например при температуре 37,3, приписывают себе патологии. Из-за этого они зачастую обходят кабинеты разных врачей в надежде, что кто-нибудь определит их диагноз. Мясников заметил, что подобное поведение получило название «медицинский шопинг».

Доктор рассказал о специальном опроснике, который разработали для определения ипохондрии. Для этого человеку следует ответить на представленные вопросы «да» или «нет». В частности, человек должен спросить себя, считает ли он, что у него серьезная болезнь и беспокоит ли его здоровье. Кроме того, в опроснике есть такие вопросы, как: «Вы не вполне верите доктору, когда он уверяет Вас, что ничего серьезного нет?»; «Вы часто тревожитесь по поводу того, что, возможно, серьезно больны?»; «Вас беспокоит боль в различных частях тела?».

Также у пациента следует спросить, откуда он узнал о существовании предположительной болезни: из интернета, по ТВ или от знакомых. Наконец, ему нужно понимать, беспокоят ли его сразу несколько различных симптомов.

Ответ «да» на второй, четвертый и шестой вопрос свидетельствует о беспокойстве насчет возможной болезни, на первый, третий, пятый и седьмой — о наличии твердой убежденности в ее существовании, указал способ определения ипохондрии Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее доктор Мясников предостерег от частого измерения давления.

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