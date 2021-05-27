Диетолог рассказала, кому опасно есть окрошку

Фото: «Вечерняя Москва»

При многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) россиянам не стоит включать в летнее меню окрошку. Даже если болезнь не находится в стадии обострения, риск почувствовать себя плохо очень высок. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Нельзя употреблять окрошку тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Это различные гастриты, язвы, колиты, заболевания печени. То есть почти при всех заболеваниях ЖКТ имеются противопоказания к таким блюдам. Потому что в таком случае нельзя ни квас, ни кефир, только если совсем свежий, еще не «остренький», нельзя редиску, зелень. Если не в стадии обострения, то можно осторожно и в небольших количествах. Но все равно есть риск обострения заболевания, поэтому осторожно, — предупредила собеседница «ВМ».

Как уточнила врач-диетолог, альтернативного варианта — холодного борща, такой запрет тоже касается. В этом блюде резкий кефир может также навредить здоровью россиян, страдающих от заболеваний ЖКТ.

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