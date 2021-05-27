Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказала, кому опасно есть окрошку
Фото: «Вечерняя Москва»

Диетолог рассказала, кому опасно есть окрошку

Юлия Евграфова

Общество

При многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) россиянам не стоит включать в летнее меню окрошку. Даже если болезнь не находится в стадии обострения, риск почувствовать себя плохо очень высок. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Нельзя употреблять окрошку тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Это различные гастриты, язвы, колиты, заболевания печени. То есть почти при всех заболеваниях ЖКТ имеются противопоказания к таким блюдам. Потому что в таком случае нельзя ни квас, ни кефир, только если совсем свежий, еще не «остренький», нельзя редиску, зелень. Если не в стадии обострения, то можно осторожно и в небольших количествах. Но все равно есть риск обострения заболевания, поэтому осторожно, — предупредила собеседница «ВМ».

Как уточнила врач-диетолог, альтернативного варианта — холодного борща, такой запрет тоже касается. В этом блюде резкий кефир может также навредить здоровью россиян, страдающих от заболеваний ЖКТ.

Читайте также: От окрошки до селедки под шубой: голландец рассказал о любимых русских блюдах

опасность для здоровьясовет диетологаокрошка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Все мнения
О проекте