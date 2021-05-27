Председатель «Совета матерей» Буцкая рассказала о работе московской приемной за два месяца

Фото: Анна Никитина

Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая встретилась с людьми, которые обращались за помощью в первую московскую приёмную и подвела итоги за два месяца работы.

Многие люди нуждаются в помощи, и не у всех есть возможность и навыки преодолевать бюрократическую волокиту. Именно такими вопросами занялись волонтёры «Совета Матерей» в московских районах.

— После открытия приемной к нам стали приходить не только мамы, но и все, у кого накопились проблемы. Это люди, остро нуждающиеся в помощи, — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Она добавила, что многим необходима именно адресная помощь. За это время удалось сделать немало, многие из тех, кто обращались, пришли на встречу с лидером «Совета матерей». Одним из первых решенных вопросов стал ремонт подъемника на улице Реутовской. Татьяна Буцкая договорилась с местными инвалидами, что «Совет матерей» будет решать их проблемы и дальше. В апреле в приемную обратился 90-летний ветеран труда Анатолий Гранев, который нуждался в соцработнике, но не мог оформить это официально. Волонтеры решили этот вопрос, подготовив нужные документы на соцпомощь.

— Больно видеть, когда человек нуждается в помощи, тем более, когда в силу возраста он не может о себе позаботиться. Приемная делает все, чтобы помочь как можно большему количеству таких людей, — подчеркнула Буцкая.

«Совет матерей» помимо адресной помощи нуждающимся старается претворить свои идеи в полезные людям законопроекты. В мае Татьяна Буцкая выступила за суммирование льгот, отметив, что пожилой человек должен получать все, что заслужил своим трудом. Вместо одной льготы пенсионеры должны получать как минимум три или четыре.

Многие старики нуждаются в обычном ремонте квартир. На встречу с Буцкой пришла ветеран труда и труженик тыла Бабина Вера, которой благодаря «Совету матерей» сделали ремонт. За помощью в приемную обращаются и от лица общественных организаций. Присутствующая на встрече с Буцкой председатель «Совета ветеранов» поблагодарила за помощь в ремонте помещения этой организации.

В апреле в «Совет матерей» пришла дочь погибшего фронтовика и рассказала, что памятник героям ВОВ на территории бывшего Масложиркомбината оказался под угрозой сноса. Оказалось, что застройщик, выкупивший территорию комбината, собрался строить там жилой комплекс и собрался его демонтировать. Татьяна Буцкая откликнулась, встретилась с представителями застройщика и помогла спасти монумент. Застройщик пообещал, что памятник будет включён в архитектурный ансамбль комплекса.

Не только пенсионеры обращаются за помощью в приёмную. В этом месяце «Совет матерей» помог матери, в одиночку воспитывающей двух сыновей с ДЦП, которая выбивается из сил, чтобы дать им всё самое необходимое. Женщине приобрели эвакуационное кресло, которое поможет ей теперь вывозить своих мальчиков на прогулку и оградит их от опасности в чрезвычайной ситуации.

Татьяна Буцкая также следит за ситуацией в Некрасовке, где затянулся ремонт подземного перехода. Из-за оживлённого движения автомобилей для местных жителей создаётся опасная ситуация. Лидер «Совета матерей» подготовила обращение в правительство Москвы с просьбой повлиять на сокращение сроков строительства перехода.

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