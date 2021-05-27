Московские школьники смогут проверить свои знания в городских парках и усадьбах

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московских школьников приглашают в парки и усадьбы в рамках проекта «Учебный день в музее». Стать участником очень просто: не требуется никакой предварительной регистрации — только желание узнавать новое и хорошая компания. Для школьников это ключ к новым открытиям, для родителей — возможность вспомнить школьную программу. И для тех, и для других прогулка окажется интересной и наглядной. В парках и усадьбах Москвы можно организовать уроки по математике, иностранным языкам, информатике, физике, русскому языку, технологии, географии. Рабочие листы с заданиями можно найти на сайте проекта.

Так, в Коломенском — древней резиденции великих московских князей — школьники узнают драматичные подробности отечественной истории, например, событий Медного бунта. Роли строительства церкви Вознесения Господня в укреплении государства посвящен урок обществознания «Шатровое зодчество. Храм Вознесения Господня в селе Коломенском». Используя материалы урока A Masterpiece of the World Architecture, учащиеся могут потренироваться в разговорной английской речи, а заодно закрепить знание специфической терминологии, связанной с архитектурой. В Музее деревянного зодчества любители точных наук раскроют секреты древних мастеров, выполняя задания урока математики «Многогранники в русском деревянном зодчестве».

В музее-заповеднике «Царицыно» школьники смогут подтянуть знания по самым разным предметам — начиная с истории и изобразительного искусства и заканчивая физикой и математикой. Используя рабочие листы урока информатики, ребята будут решать ребусы и головоломки; материалы урока географии позволят им научиться читать карты и ориентироваться в окружающем пространстве, а юные художники смогут попробовать нарисовать понравившиеся статуи. Ученикам младших классов понравится в Детском музее. Здесь много интересного: например, макет, изображающий срез старинного царицынского дуба. Его изучение может стать отличным началом очень интересного занятия по математике.

В усадьбе Кусково школьники смогут изучать иностранные языки, в числе которых испанский, английский и французский; погрузиться в прошлое, узнать об особенностях усадебной культуры и быта России второй половины XVIII века, а также раскрыть тайны фарфора на основе представленной в музее уникальной коллекции.

Проект «Учебный день в музее» реализуется городским методическим центром Департамента образования и науки Москвы с 2017 года. Он дает уникальную возможность проводить уроки в экспозициях столичных музеев, используя универсальный конструктор учебных материалов.

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