Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями во второй раз

Фото: ZERKALO

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков объявили о пополнении в семье. Об этом в четверг, 27 мая, фигуристка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

— Наша семья стала больше на 3 килограмма 950 грамм и выше на 55 сантиметров! Мой родной, мы все тебя так ждали! — написала Волосожар под фотографией.

Также она выразила слова благодарности супругу Максиму Транькову за поддержку.

— Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы, — добавила фигуристка.

Напомним, что супруги также воспитывают дочь Анжелику, которая родилась в 2017 году. Тогда Волосожар почти до четвертого месяца беременности продолжала выходить на лед.

Поклонники звездной пары поспешили поздравить ее с таким чудесным событием: «Искренние и самые теплые поздравления. Крепкого здоровья и скорейшего восстановления»; «Танюша, ура!!!! Какое счастье!!! Поздравляю вас с Максимом!!!»; «Мои поздравления. Это самое большое чудо из чудес».

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