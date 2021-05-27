Врач-онколог раскрыл восемь неверных фактов о меланоме

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Врач-онколог, гематолог, радиолог высшей категории, руководитель онкологического центра, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков оценил восемь суждений о меланоме, которые являются неверными.

Меланома — агрессивный вид рака. Однако люди не сразу понимают, что нужно обратиться к специалисту. Поэтому у них начинают появляться различные мифы по поводу данного заболевания.

По словам врача, неверным является то, что любая злокачественная опухоль кожи — это меланома. Среди эпителиальных злокачественных образований кожи различают несколько видов рака. Чаще всего, в 80 процентах случаев, встречается базально-клеточный рак кожи, который практически не метастазирует. Кроме того, многие люди думают, что меланома — это последствие загара. Хотя точная причина всех меланом не выяснена, но воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или соляриев увеличивает вероятность ее развития.

Также мифом считается то, что меланома — это большая черная родинка, в то время как врач уверен, что она может быть совершенно любого цвета. Помимо этого, многие считают, что темнокожие люди не подвержены этому заболеванию, однако меланома может возникнуть у человека с любой кожей.

Есть миф, что меланомы могут возникать только на коже, но, по словам специалиста, они также могут появиться на слизистых глаз, желудочно-кишечного тракта, гениталий, в полости носа, оболочках головного и спинного мозга.

Неверным суждением является и то, что эти заболевания не зависят от пола и возраста. Хотя риск развития меланомы возрастает по мере старения человека. Средний возраст заболеваемости составляет 63 года. Также люди часто думают, что признак опасного перерождения родинки — изменение ее цвета или размера. Как заметил медик, признаком меланомы может быть появление и быстрый рост новой родинки на теле, поэтому необходимо вести строгий учет всех образований.

Некоторые уверены, что меланома является приговором. Как считает эксперт, на данный момент медицина продвинулась вперед, и поэтому при обнаружении меланомы на ранней стадии можно надеяться на полное выздоровление, пишет «АиФ».

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