Онколог перечислил 12 продуктов, защищающих от рака

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Врач-онколог, хирург Иван Карасев назвал 12 продуктов, которые снижают риск образования злокачественных образований, отметив, что многие врачи считают здоровое питание главной профилактикой рака.

Так, по словам медика, соединения, содержащиеся в чесноке, могут защитить от рака кожи, толстой кишки и легких. Капуста же, в том числе цветная, брюссельская и брокколи, содержат антиоксиданты, снижающие риск возникновения опухоли груди и других видов рака.

К продуктам, выводящим канцерогены из организма, врач отнес также цельные злаки, зелень с темными листьями, виноград и зеленый чай.

— Томаты являются источником соединения под названием ликопин, которое помогает предотвратить рак простаты, молочной железы, легких и желудка, — написал Карасев в своем Instagram-аккаунте.

Медик отметил, что хорошим профилактическим средством онкологии является также черника, льняное семя, грибы, морские водоросли и цитрусовые.

Ранее о пользе зеленого чая в профилактике онкологических заболеваний рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

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