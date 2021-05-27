Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Смертельно вкусные: для кого фрукты и ягоды являются опасным продуктом
Фото: pexels.com

Смертельно вкусные: для кого фрукты и ягоды являются опасным продуктом

Анастасия Прохорова

Здоровье

Специалист рассказала, кому следует категорически воздержаться от сезонных ягод и фруктов. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

— В текущий сезон, как правило, цветут береза, ольха, лещина. Если у вас есть какие-то аллергические проявления на их цветение — даже минимальные, например, заложенность носа, — то рекомендуется исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все, что относится к семейству розовых — клубнику, малину, вишню, — отметила Кононенко.

По ее словам, при аллергии на цветение злаковых трав нужно также отказаться от клубники и земляники, а в случае реакции на цветение сорных трав, таких как амброзия, полынь, лебеда, из рациона лучше исключить дыни и арбузы.

— Из всех косточковых фруктов наибольшим аллергеном являются персики. Они содержат очень большое количество аллергенного белка. Причем максимальное его содержание в кожуре — как в желтых, так и в красных плодах, — объяснила врач.

Она добавила, что последствия могут быть совершенно разные. Например, заложенность носа, чиханье, слезотечение и зуд в глазах. В числе серьезных признаков — воспаления и отеки в легких и трахее, бронхит и бронхиальная астма. Также проявлением аллергии может стать анафилактический шок, в случае которого необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, пишет Пятый канал.

Читайте также: Диетолог рассказала, кому нельзя есть клубнику

врачягодысоветы экспертов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Все мнения
О проекте