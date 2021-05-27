Смертельно вкусные: для кого фрукты и ягоды являются опасным продуктом

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Специалист рассказала, кому следует категорически воздержаться от сезонных ягод и фруктов. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

— В текущий сезон, как правило, цветут береза, ольха, лещина. Если у вас есть какие-то аллергические проявления на их цветение — даже минимальные, например, заложенность носа, — то рекомендуется исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все, что относится к семейству розовых — клубнику, малину, вишню, — отметила Кононенко.

По ее словам, при аллергии на цветение злаковых трав нужно также отказаться от клубники и земляники, а в случае реакции на цветение сорных трав, таких как амброзия, полынь, лебеда, из рациона лучше исключить дыни и арбузы.

— Из всех косточковых фруктов наибольшим аллергеном являются персики. Они содержат очень большое количество аллергенного белка. Причем максимальное его содержание в кожуре — как в желтых, так и в красных плодах, — объяснила врач.

Она добавила, что последствия могут быть совершенно разные. Например, заложенность носа, чиханье, слезотечение и зуд в глазах. В числе серьезных признаков — воспаления и отеки в легких и трахее, бронхит и бронхиальная астма. Также проявлением аллергии может стать анафилактический шок, в случае которого необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, пишет Пятый канал.

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