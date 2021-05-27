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Эта пятница, 28 мая, в народном месяцеслове получила названия Пахом Теплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день в честь двух святых Пахомиев.

Приметы гласили, что в этот день нужно обязательно провести генеральную уборку,иначе в кошельке будет хлам вместо денег. Если полноценную уборку провести не получается, достаточно вымыть пол и посуду. Еще одна примета запрещала брать в руки чужие деньги, иначе вам придется гасить чужие долги. Лучше забрать наличные, которые человек положил на стол или прилавок.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Зачем обязательно нужно сделать уборку 28 мая

Приметы погоды гласили, что если весь день теплый, то лето будет пригожим, а если рассвет багряный, то лето будет пожароопасным.

28 мая отмечаются День пограничника в России, День оптимизатора Рунета. Свой профессиональный праздник отмечают российские сварщики. 34 года назад на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста.

В этот день родились поэты Максимилиан Волошин и Владислав Ходасевич, актеры Андрей Панин, Мария Миронова, гимнаст Алексей Немов и певица Кайли Миноуг.

Именины отмечают Дмитрий, Макар.

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