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«Влюбилась с первого взгляда»: Савичева поздравила Петербург с праздником
Фото: instagram/yuliasavicheva

«Влюбилась с первого взгляда»: Савичева поздравила Петербург с праздником

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская певица Юлия Савичева написала поздравление Санкт-Петербургу. Теплыми словами она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

—Сегодня одному из моих любимых городов нашей страны исполняется 318 лет. С днем рождения, Питер! Я влюбилась в этот город с первого взгляда, когда приехала много лет назад на гастроли с «Фабрикой». Есть в Питере какая-то особая магия, исторический дух, который я так люблю, — написала исполнительница.

Она отметила, что часто приезжает в этот город без повода, хотя и нередко давала в Петербурге концерты.

— Я часто бываю в этом городе, даже без повода. Мы с мужем приезжаем туда и просто гуляем по скрытым от большинства глаз улочкам и парадным, смотрим, как разводят мосты, и катаемся на речном трамвайчике, — поделилась звезда.

Она пожелала «любимому Питеру» процветания, подчеркнув, что будет восхищаться им и возвращаться снова и снова.

Поклонники Савичевой присоединились к поздравлениям и воспоминаниям, рассказав свои впечатления от города на Неве. «Не была в Питере, но много слышала,но, скорее, не мой город из-за климата именно»; «Питер — это волшебство и любовь. Каждый раз, когда там бываю, пишу стихи про этот прекрасный город»; «Много говорят про Питер положительного. Неужели так он хорош?».

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