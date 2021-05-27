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РПЦ назвала три группы церковных правонарушений
Фото: pixabay.com

РПЦ назвала три группы церковных правонарушений

Анастасия Прохорова

Религия

Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) одобрил документ, в котором выделены три группы церковных правонарушений. Об этом сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в четверг, 27 мая.

В РПЦ одобрили «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей». В документе говорится о трех группах церковных правонарушений, а его действие будет распространяться на пресвитеров (священников) и диаконов.

— Церковные правонарушения классифицированы по видам и разделены на три группы. Это преступления против веры и церковного единства, преступления против церковного устройства и управления и правонарушения в области священнослужения и пастырского служения. В этом разделе предписаны конкретные меры воздействия, применяемые к правонарушителям, — цитирует сообщение РИА Новости.

«Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей» будет вынесено на обсуждение и утверждение Архиерейского собора Русской православной церкви.

Пленарные заседания Межсоборного присутствия проводятся со среды, 26 мая, по пятницу, 28 мая, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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