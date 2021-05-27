«Вместо сумочек и туфелек»: Гагарина рассказала о новом увлечении

Фото: instagram/gagara1987

Певица Полина Гагарина назвала свое новое хобби. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

— Полина-садовод! Еще в детстве я с бабулей ходила на рынок за продуктами и никогда не могла пройти мимо цветочной лавки. Всегда возвращались с красивым букетом нежных цветов! А теперь у меня свой дом с большим садом и настоящий полет для творчества и фантазии, — заинтриговала подписчиков звезда.

Она рассказала, что, оказавшись в питомнике деревьев и растений, ее большой любовью стали цветы.

— И похоже, что теперь вместо сумочек и туфелек я буду покупать рододендрон или Азалию! Буду с вами теперь вот такими покупками делиться, — отметила певица.

Поклонники Гагариной оставили в комментариях свои мысли по поводу нового увлечения исполнительницы. «Талантливый человек талантлив во всем, и в садоводстве в том числе»; «Стареешь мать! Следующий этап - начать крутить соления на зиму!»; «Говорят, что если тянет к земле и грядкам, то скоро на пенсию».

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